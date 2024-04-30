عضو بـ«الشيوخ»: التوسع في التصنيع الزراعي يحقق نموا اقتصاديا كبيرا

قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية الحكيمة قدمت الكثير لدعم القطاع الزراعي، من أهمها تبطين وتأهيل الترع، وإصدار كروت الفلاح المصري، وإطلاق مشروع المليون فدان، وطرح العديد من المشروعات الوطنية التي استهدفت تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي، وغيرها من المبادرات الرئاسية والمشروعات الداعمة للإنتاج الزراعي، بما يفرض علينا جميعا التوسع أيضا في الصناعات الزراعية ودعم التقنينات الحديثة لهذا المجال.

وأشار إلى أن مجال الصناعات الغذائية الزراعية تساهم في أكثر من 5% من الناتج المحلي، منها الحبوب على سبيل المثال من قمح وذرة، مضيفا: «يمكن لمصر التوسع في زراعة القمح والذرة، للاستفادة منها اقتصاديا بشكل كبير، وكذلك القطن من المحاصيل الزراعية المهمة والسكر والزيوت النباتية المستخلصة من النخيل وبذور الكتان والقطن، وأيضا الطماطم والفواكه التي تدخل في صناعة الحلوي والعصائر والمشروبات والخضروات والبقوليات».

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في التصنيع الزراعي يسهم في تعزيز مجال الاستثمار في قطاع الزراعة، بمعنى تحقيق المطلوب من النمو الاقتصادي، وتقليل بل منع الفاتورة الاستيرادية، وأيضا زيادة العائد للمزارع والمستثمر.

تعزيز مفهوم التصنيع الزراعي

وطالب فهمي بتعزيز مفهوم التصنيع الزراعي، والتوسع في إقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة، وتقديم التيسيرات اللازمة للاستثمار بشكل أقوى وأكبر في هذا القطاع الحيوي للاستفادة من مقومات مصر الزراعية والصناعية والبشرية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية أوسع وأكبر تدعم الاقتصاد المصري، وتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا واقتصاديا سواء من الإنتاج الزراعي أو من الصناعات الزراعية.