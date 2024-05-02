«رجال الصناعة» يرحبون بإطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر

رحب عدد من رجال الصناعة في مصر بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي، والمختص في دعم جميع القطاعات الصناعية بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة الرئاسية «ابدأ».

وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ هذا الخطوة من ضمن البرامج التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم الصناعة وتعظيم شعار المنتج المصري في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنّ دعم الصناعة والمستثمرين يهدف في المقام الأول إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير أكبر كمٍ من العملة الصعبة التي تهدر في استيراد سلع أو منتجات قادرة الدولة المصرية على تصنيعها محليا والتصدير للخارج.

صندوق النيل للاستثمار الصناعي

وأضاف «التاجوري»، في تصريح لـ «الوطن» أن ما تقوم به الدولة المصرية لدعم المصنعين سواء عن طريق مبادرة «أبدأ» أو أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر وغيرها من التسهيلات التي تتمثل في منح الرخص الذهبية للمصنعين والمستثمرين غير مسبوق، مشيرًا إلى أنّه حان الوقت ليقوم المستثمر بالدور المنوط به في المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد المصري بعد كل ما قامت به الدولة المصرية من أجل توفير مناخ مناسب للصناع.

ريادة المنتج المصري في جميع أسوق العالم

وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنّ إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي من شأنه أن يعظم ريادة المنتج المصري في جميع أسوق العالم، مؤكدًا أن عملية طرح الصندوق في البورصة برأس مال قدرة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول، ولمدة تتراوح ما بين 5 إلى7 سنوات، خطوة مهمة جدا تعظم من دور الصندوق وتضمن الاستدامة له، ونتطلع في الفترة المقبلة إلى بذل كل ما لدينا كامصنعين لدفع معدل دوران عجلة التنمية المصرية والمشاركة في صناعة منتج مصري قادر على المنافسة عالميا.