وظائف شاغرة للإناث.. إليكِ المميزات والشروط المطلوبة

تطلب إحدى شركات القطاع الخاص مجموعة من الفتيات للعمل لديها في مقراتها الواقعة في: «الحمام - العلمين - مارينا - الساحل الشمالي - مطروح»، وذلك دون اشتراط مؤهل معين، وبروات مجزية.

متطلبات الوظيفة

ويشترط للالتحاق بهذه الوظيفة مجموعة من المتطلبات وهي كالتالي:

- الجنس المطلوب: إناث.

- المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

- السن المطلوب: من 19 وحتى 30 سنة.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

مميزات الوظيفة

- الراتب الأساسي قابل للتفاوض.

- توفير سكن (بدل مادي).

- توفير مواصلات (نوفر بدل مواصلات).

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

تتخصص الوظيفة

- منسق دعاية وعروض (أشرز).

- تحية العملاء واستقبالهم وتوجيهم إلى المنتجات والأقسام المناسبة.

- الترويج للمنتجات الجديدة وعرضها على العملاء.

- تقديم المساعدة والاستجابة لاحتياجات العملاء.

- تنظيم وترتيب منطقة الدخول.

- الاحتفاظ بمستوي عالٍ من الترتيب والنظافة.

ويمكنك التقديم على الوظيفة عن طريق زيارة موقع توظيف مصر من هنــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسجيل حساب جديد إن لم يكن لديك حساب بالفعل، ويمكنك التقدم مباشرة وإدخال البيانات المطلوبة إذا كان لديك حساب على منصة «فرصنا».