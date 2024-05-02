برواتب مجزية لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف شاغرة في إحدى شركات القطاع الخاص، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر.

تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات الغذائية، والتخصصات المطلوبة وموعد وعنوان الملتقى.

1- مديرين فروع، يشترط خبرة في مجال الهايبر ماركت.

2- مديرين أقسام خبرة في المجال.

3- مشرفين أقسام خبرة في المجال.

4- مشرف كاشير.

5- محاسب خزنة.

6- أخصائي تسويق إلكتروني.

7- أخصائي دعم فني.

8- مهندس تبريد وتكييف.

9- فني تبريد وتكييف.

10- فني سباكة.

11- كاشير.

12- مراقب مخزون.

13- موظف FMC.

14- منسقين ممرات.

15- عمال مخازن.

16- سائق فيسبا.

17- موظفين خدمات.

18- عمال مخازن.

19- مراقبين كاميرات.

20- موظفين أمن.

21- سائق رخصة أولي وثانية.

شروط الوظائف

- مطلوب جميع المؤهلات سواء كان مؤهل عالي أومتوسط أوفوق متوسط.

- الحد الأقصى السن 45 عاما.

- موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات التالية:

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة.

- فرص للترقي.

- تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

- إجازات سنوية ورسمية.

- مكافأت وحوافز.

مكان العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بالقاهرة والجيزة.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة من هنا، والذهاب مباشرا على العنوان التالي:

40 شارع الزيتون أمام شركة المياه، محطة مترو حدائق الزيتون، يوم السبت 4 مايو 2024 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساء.

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