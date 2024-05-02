7 معلومات عن وظائف وزارة التربية والتعليم.. اعرف التفاصيل

نشر مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، 7 معلومات عن وظائف وزارة التربية والتعليم الجديدة لتعيين 18 ألفا و886 معلما مساعدا للصفوف الابتدائية «الرابع – الخامس - السادس» لمواد «اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي» بجميع محافظات الجمهورية.

7 معلومات عن مسابقة التربية والتعليم

وأوضح مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، أهم معلومات عن شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم وموعد التقديم، كما يلي.

- 18886 وظيفة مطلوب شغلها.

- تشمل وظائف معلم مساعد «معلم مادة».

- التقديم متاح في جميع محافظات الجمهورية.

- تشمل الصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس».

- تركز على تخصصات «العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي».

- فتح باب التقديم من 14حتى 27 مايو 2024.

- التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

شروط التقديم على مسابقة معلم مساعد

أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

- الحصول على مؤهل عال تربوي والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم «مقبول» فأعلى.

- اجتياز الاختبارات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.