رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

7 معلومات عن وظائف وزارة التربية والتعليم.. اعرف التفاصيل

كتب:

أميرة فكري
11:04 ص | الخميس 02 مايو 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

نشر مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، 7 معلومات عن وظائف وزارة التربية والتعليم الجديدة لتعيين 18 ألفا و886 معلما مساعدا للصفوف الابتدائية «الرابع – الخامس - السادس» لمواد «اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي» بجميع محافظات الجمهورية. 

7 معلومات عن مسابقة التربية والتعليم

وأوضح مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، أهم معلومات عن شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم وموعد التقديم، كما يلي.

- 18886 وظيفة مطلوب شغلها.

- تشمل وظائف معلم مساعد «معلم مادة».

- التقديم متاح في جميع محافظات الجمهورية.

- تشمل الصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس».

- تركز على تخصصات «العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي».

- فتح باب التقديم من 14حتى 27 مايو 2024.

- التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية. 

شروط التقديم على مسابقة معلم مساعد

 أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

- الحصول على مؤهل عال تربوي والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم «مقبول» فأعلى.

- اجتياز الاختبارات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

اقرأ المزيد:

مسابقة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم.. اعرف الشروط

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

رابط نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024.. ظهرت الآن

قرار مهم من «التعليم» بشأن المتخلفين عن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 
بقلم أميرة فكري