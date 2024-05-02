7 معلومات عن وظائف وزارة التربية والتعليم.. اعرف التفاصيل
كتب:
أميرة فكري
11:04 ص | الخميس 02 مايو 2024
وزارة التربية والتعليم
نشر مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، 7 معلومات عن وظائف وزارة التربية والتعليم الجديدة لتعيين 18 ألفا و886 معلما مساعدا للصفوف الابتدائية «الرابع – الخامس - السادس» لمواد «اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي» بجميع محافظات الجمهورية.
7 معلومات عن مسابقة التربية والتعليم
وأوضح مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، أهم معلومات عن شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم وموعد التقديم، كما يلي.
- 18886 وظيفة مطلوب شغلها.
- تشمل وظائف معلم مساعد «معلم مادة».
- التقديم متاح في جميع محافظات الجمهورية.
- تشمل الصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس».
- تركز على تخصصات «العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي».
- فتح باب التقديم من 14حتى 27 مايو 2024.
- التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.
شروط التقديم على مسابقة معلم مساعد
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.
- الحصول على مؤهل عال تربوي والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.
- أن يكون التقدير العام للمتقدم «مقبول» فأعلى.
- اجتياز الاختبارات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.