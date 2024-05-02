بث مباشر.. الرئيس السيسي يتفقد مجمع هايير الصناعي خلال احتفالية عيد العمال كتب: يارا أشرف 01:53 م | الخميس 02 مايو 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل مجمع هايير الصناعي خلال احتفالية عيد العمال. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك وكيل الطرق الصوفية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي: نشعر بالفخر والاعتزاز محمد دحلان: أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفضه تهجير أهل غزة وزير الزراعة يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي: نسبة المشاركة تدل على وعي الشعب الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد العمال بقلم يارا أشرف