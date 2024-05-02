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بث مباشر.. الرئيس السيسي يتفقد مجمع هايير الصناعي خلال احتفالية عيد العمال

كتب:

يارا أشرف
01:53 م | الخميس 02 مايو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل مجمع هايير الصناعي خلال احتفالية عيد العمال.

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