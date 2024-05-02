رسالة من فرق الإنقاذ بعد غرق عشرات الإسرائليين في البحر الميت.. ماذا قالوا؟

بعد ساعات من واقعة غرق إسرائيليين في البحر الميت خرجت فرق الإنقاذ بدولة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لها تكشف تفاصيل إنقاذ الإسرائليين بجانب توجيه تحذير شديد اللهجة؛ إذ أكدت أن الواقعة جاء على هامش تنظيم حدث غير مصرح به في شاطئ نافي مدبار، بحسب ما جاء في موقع «تايمز أوف إسرائيل» الصادر باللغة الإنجليزية.

تفاصيل إنقاذ عشرات الإسرائليين

وقد جاءت واقعة الغرق بسبب نزول العشرات في الحادث الذي ضم نحو ألفي شخص إلى ماء البحر الميت في الليل؛ مما اضطر خروج ماتان مراد، رئيس فريق إنقاذ مخطوطات البحر الميت التطوعي، عقب الحادث مباشرة، محذرا دخول البحر الميت ليلاً بسبب الرياح الغربية القوية التي تجعل من الصعب العودة إلى الشاطئ.

وبحسب ما جاء في الصحيفة نقلا عن هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، إن شرطة قوات الاحتلال قد تلقت تقارير حول اختفاء اثنين إسرائليين على الأقل من شاطئ نافيه ميدبار، مساء أمس، خلال حدث نظمه رجال متدينون، مضيفة تلك التقارير أن 4 من الذين أنقذتهم فرق البحث والإنقاذ في حالة جيدة، وتم نقل اثنين آخرين لمزيد من العلاج الطبي في مستشفى هداسا جبل المشارف ومستشفى هداسا عين كارم.



حادثة البحر الميت

عدد المفقودين كبير جدا من المستوطنين الذين غرقوا في البحر الميت في حفل اقيم في شاطئ نيفي مسبار . pic.twitter.com/oQDSU9ywH5 — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) May 1, 2024

قصة غرق الإسرائليين في البحر الميت

وقبل البيان الأخير، كانت وسائل الإعلام العبرية كشفت عن تواجد فرق البحث والإنقاذ في مكان الحادث «شاطئ نافيه ميدبار»، مع الاستعانة بمروحية تابعة للشرطة في عمليات البحث عقب تلقي بلاغات عن اختفاء شخصين من شاطئ نافيه ميدبار في البحر الميت؛ إذ تم تأكيد انجرافهم على ما يبدو إلى البحر.

ويقع شاطيء نافي مدبار في الجزء الشمالي من البحر الميت، بالقرب من القدس المحتلة تحديدا بأقصى الجنوب من بين الشواطئ الثلاثة المعروفة في المنطقة والمطلة على البحر الميت.