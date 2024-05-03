ذكرى ميلاد ميرنا المهندس.. سر عدم زواجها من أمير شاهين

فنانة تتميز بملامح طفولية، كان لها باع كبير من الأعمال السينمائية والدرامية، محبوبة من الوسط الفني، اليوم يمر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، حيث أنها من مواليد 3 مايو، ورحلت عن عالمنا منذ سنوات بسبب إصابتها بسرطان القولون.

الحب في حياة ميرنا المهندس

لم تعش الفنانة ميرنا المهندس قصة حب متكاملة الأركان، لعدة أسباب أولها أنها لم تعش حياة أسرية مستقرة، ففي بداية شهرتها تم الحكم على شقيقها بالسجن، كما أن والدتها قتلتها لزوجها كما صرح أحد المقربين منها في أحد اللقاءات التليفزيونية.

ذكرى ميلاد ميرنا المهندس

الفنان أمير شاهين أعُجب بها أثناء تصوير مسلسل نجمة الجماهير، وكانت وقتها تمر ميرنا المهندس بحالة نفسية سيئة بسبب إصابتها بالسرطان، وتدهور حالتها الصحية، لكنه ظل بجوارها وساندها، وقال في تصريحات تليفزيونية إنه عرض عليها الزواج أكثر من مرة ولكنها كانت ترفض بسبب طبيعة مرضها.

محطات في حياة ميرنا المهندس

ميرنا المهندس لها باع كبير في السينما والدراما، وقد بدأ اكتشافها من خلال المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ في مسلسل أرابيسك، ثم كانت الانطلاقة الحقيقية لها، وعرفها الجمهور من خلال مسلسل «ساكن قصادي»، عام 1995.

تعددت مشاركات الفنانة ميرنا المهندس فى السينما، وقدمت أفلام مثل «أيظن»، مع مي عز الدين، و«العيال هربت»، مع حمادة هلال، كان لها تواجد أيضا في المسلسلات الدينية، حيث شاركت في بطولة مسلسل «الإمام الغزالي»، مع محمد رياض، للمخرج إبراهيم الشوادي.