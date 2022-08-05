أمير شاهين عن ميرنا المهندس: «كانت زي الملاك وعلى بالي دايما»

سنوات طويلة من الألم والمعاناة عاشتها الفنانة الشابة ميرنا المهندس، التي يمر اليوم الجمعة ذكرى وفاتها السابعة لرحيلها يوم 5 أغسطس عام 2015، بعد رحلة عذاب عاشتها الراحلة مع سرطان القولون الذي فتك بها مبكرًا، وتسببت وفاتها في صدمة وحزن لأصدقائها في كل أرجاء الوطن العربي.

ومع ذكرى وفاة ميرنا المهندس، يتصدر اسمها والفنان أمير شاهين، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، نظرًا لقصة الحب القوية التي جمعت بين قلبيهما، بعد فترة صداقة مقربة نشأت بينهما خلال الأعمال الفنية التي جمعتهما معًا.

وفاة ميرنا المهندس عام 2015

بعد وفاة ميرنا المهندس الفنانة الصغيرة، عاش أمير شاهين حالة حزن امتدت لسنوات طويلة، لم يفكر في الارتباط مجددًا، حتى استطاع في عام 2020 أن يُنحي أحزانه جانبًا ويتزوج من المونتيرة منة الله جاب الله، التي وصفتها الفنانة هالة صدقي في منشور تهنئتهما بزواجهما، بأنها العروس التي ستمسح دموعه وتخفف عنه.

أمير شاهين أضرب عن الحب والزواج لمدة 5 سنوات

وفي تصريحات لـ«تليفزيون الوطن» قال الفنان أمير شاهين، إنه دائمًا ما يتذكر ميرنا المهندس، لأنها عِشرة عمر على حد وصفه «من قبل ما يكون في ارتباط كنا أصحاب، أكيد الفراق صعب ويعز على أي حد».

واستطرد بقوله: «ميرنا كانت فعلًا ملاك، هي أكيد في بالي وأتمنى إنها تكون في مكان أحسن، وهى بالتأكيد في مكان أحسن إن شاء الله».

تزوج عام 2020 من المونتيرة منة جاب الله

وعن ما إذا كان هناك غيرة من قِبل زوجته "منة"، بسبب حديثه الطيب عن ميرنا المهندس، أوضح أمير شاهين بقوله: دي حاجة في الماضي، وعلاقتنا كانت قبل ما يكون في حاجة بيني وزوجتي، ولا أعتقد إن دي حاجة تزعلها.