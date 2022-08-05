ريم البارودي عن ميرنا المهندس في ذكرى وفاتها: كانت صديقة لا تعوض

أعربت الفنانة ريم البارودي عن اشتياقها الشديد لصديقتها الراحلة ميرنا المهندس التي تحل الذكرى السابعة لوفاتها، اليوم الجمعة، إذ أنها رحلت عن دنيانا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 39 عام، وقالت ريم البارودي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها تشعر باشتياق دائم لميرنا المهندس، لأنها كانت إنسانة وصديقة لا تُعوض، إذ وصفتها بالإنسانة دمثة الخلق التي كانت تحب كل من حولها، إذ أنها لا تنسي كلامها معها وهزارها الدائم.

«ربنا يرزقها الجنة».. هكذا دعت ريم البارودي لصديقتها ميرنا المهندس في الذكرى السابعة لوفاتها، مؤكدة أنها لن تنساها إلى أن تلقاها، بحسب قولها.

معاناة ميرنا المهندس مع مرض السرطان

وتوفيت ميرنا المهندس يوم 5 أغسطس عام 2015 بعد صراع مع مرض السرطان، إذ اشتد المرض عليها أثناء تصوير دورها في مسلسل «أريد رجلاً» مع إياد نصار، وتدهورت حالتها ونُقلت إلى المستشفى إلى أن وافتها المنية عن عمر يناهز 39 عام.

وعانت ميرنا المهندس من آثار المرض الذي أفقدها الكثير من وزنها، ولكنها كانت راضية بقضاء الله وقدره بحسب تصريحاتها آنذاك، ومع ذلك هبط خبر وفاتها كالصاعقة على زملائها في الوسط الفني، لأنها كانت محبوبة من كل أصدقائها داخل الوسط وخارجه.

أبرز أدوار ميرنا المهندس في الدراما والسينما

وقدمت ميرنا المهندس العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها، ومنها مشاركتها في مسلسلات «أبو العلا 90 وساكن قصادي، محمود المصري، أهالينا، أحلام عادية، برة الدنيا، عابد كرمان، علشان مليش غيرك»، أما على صعيد الأفلام السينمائية، فشاركت في بطولة أفلام «العيال هربت، أيظن، الأكاديمية، يوم ما اتقابلنا، زجزاج».