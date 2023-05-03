في ذكرى ميلاد ميرنا المهندس.. تعرف على آخر أعمالها الفنية قبل رحيلها

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ميرنا المهندس، التي قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية، كان أخرها مسلسل أريد رجلا، والذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا.

ميرنا المهندس تتحدث عن مسلسل أريد رجلا

ويتناول مسلسل أريد رجلا عدد من القضايا الهامة الخاصة بالمرأة، والعمل مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبدالمجيد، وتعتمد القصة الأساسية على شخصية سليم الذي رزق بابنتين من زوجته أمينة غير أن أمه الصعيدية آمنة تلح عليه ليتزوج ثانية لينجب ذكرًا، فتقرر زوجته الثأر لكرامتها وترفع دعوى مطالبة بالطلاق.

وتحدث ضجة إعلامية حول المرأة التي رفعت قضية طلاق، لأنها ترغب في إنجاب ذكر، وزوجها لا ينجب سوى الإناث، نظرًا لأن جنس المولود يحدده الرجل.

وسبق وتحدثت الفنانة ميرنا المهندس عن المسلسل، قبل وفاتها في تصريحات تلفزيونية، مؤكدة أن الدور مختلف وجديد عن ما قدمته من قبل، وهو يعتبر من الأعمال الدرامية الهامة في مشوارها الفني .

معلومات عن مسلسل أريد رجلا

واعتذرت المخرجة بتول عرفة عن استكمال العمل بعد انتهاءها من تصوير أول 30 حلقة، لأسباب خاصة بها والاستعانة بالمخرج محمد مصطفى لاستكمال تصوير الجزء الثاني.

أبطال مسلسل أريد رجلا

ومسلسل أريد رجلا، من بطولة إياد نصار، أحمد عبد العزيز، نبيل عيسي، ظافر العابدين، مريم حسن، أمير العايدي .