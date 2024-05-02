أمين العمل الجماهيري بـ«مستقبل وطن»: توجيهات السيسي اليوم تعزز مسيرة الدولة

ثمن عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، مشيرا إلى أنها تعزز مسيرة الدولة الداعمة لهذا القطاع الوطني، لإيمانها بكونه وقود البناء، وأساس التنمية في البلاد.

دعم الرئيس السيسي لعمال مصر

وأضاف السعيد في بيان له، أن توجيهات الرئيس تحمل في مجملها رسائل وخطوات تاريخية مهمة تعزز من المكانة المجتمعية لعمال مصر، وتؤكد أهمية ودور العمل في بناء الأوطان والحضارات.

وأشار السعيد إلى أن الرئيس السيسي حريص على توفير مناخ ملائم لعمال مصر، لكي يتمكنوا من ممارسة دورهم في بناء وطنهم، وترسيخ قواعد جمهوريته الجديدة بمعالمها التنموية الرحبة، ورد لجميل وفاء وإخلاص عمال مصر على مداو تاريخهم.

العمل أساس التنمية والنهوض

وتابع: «كما حملت توجيهات الرئيس رسالة واضحة مفادها أن العمل هو أساس التنمية والنهوض، وأن الدولة المصرية تولي عمالها اهتمامًا بالغًا، وتضعهم نصب أعينها في طريق تحقيق النهضة المنشودة».

وأردف: «كما تزيد تلك التوجيهات من إصرار وعزيمة وإرادة عمال مصر ليواصلوا عملهم الجاد نحو تحقيق مستقبل مشرق لوطنهم، وليكونوا كما عاهدناهم عند ثقة الجميع».