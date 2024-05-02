رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أمين العمل الجماهيري بـ«مستقبل وطن»: توجيهات السيسي اليوم تعزز مسيرة الدولة

كتب:

محمد أباظة
02:41 م | الخميس 02 مايو 2024
عبدالله السعيد

عبدالله السعيد

ثمن عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، مشيرا إلى أنها تعزز مسيرة الدولة الداعمة لهذا القطاع الوطني، لإيمانها بكونه وقود البناء، وأساس التنمية في البلاد.

دعم الرئيس السيسي لعمال مصر

وأضاف السعيد في بيان له، أن توجيهات الرئيس تحمل في مجملها رسائل وخطوات تاريخية مهمة تعزز من المكانة المجتمعية لعمال مصر، وتؤكد أهمية ودور العمل في بناء الأوطان والحضارات.

وأشار السعيد إلى أن الرئيس السيسي حريص على توفير مناخ ملائم لعمال مصر، لكي يتمكنوا من ممارسة دورهم في بناء وطنهم، وترسيخ قواعد جمهوريته الجديدة بمعالمها التنموية الرحبة، ورد لجميل وفاء وإخلاص عمال مصر على مداو تاريخهم.

العمل أساس التنمية والنهوض

وتابع: «كما حملت توجيهات الرئيس رسالة واضحة مفادها أن العمل هو أساس التنمية والنهوض، وأن الدولة المصرية تولي عمالها اهتمامًا بالغًا، وتضعهم نصب أعينها في طريق تحقيق النهضة المنشودة».

وأردف: «كما تزيد تلك التوجيهات من إصرار وعزيمة وإرادة عمال مصر ليواصلوا عملهم الجاد نحو تحقيق مستقبل مشرق لوطنهم، وليكونوا كما عاهدناهم عند ثقة الجميع».

اقرأ المزيد:

صورة تذكارية للرئيس السيسي داخل مجمع هايير الصناعي في احتفالية عيد العمال

بث مباشر.. الرئيس السيسي يتفقد مجمع هايير الصناعي خلال احتفالية عيد العمال

حزب مصر أكتوبر: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال رسالة ثقة بأبناء مصر

وزير العمل: مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس للحفاظ على مكتسبات العمال
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.