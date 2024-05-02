نائب رئيس «عمال مصر»: قرارات السيسي اليوم تعكس تفكيره في مختلف الفئات العمالية

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرارات الرئيس السيسي تعكس تفكيره في مختلف الفئات العمالية، من خلال إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، أو العمالة غير المنتظمة، من خلال زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وزيادة دعم صندوق إعانات الطوارئ بقيمة 5 مليارات جنيه.

خلق فرص عمل جديدة

وأضاف البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي أكد من خلال القرارات التي أعلنها اليوم على خلق فرص عمل جديدة والقضاء علي البطالة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس بإنهاء قانون العمل الذي يناقش بين الحوار الاجتماعي، وما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ما يؤكد حرصه على خلق بيئة تشريعية أمنة لأصحاب الأعمال والعمال.

احتفالية عيد العمال

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى إطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر الذي أعلن عنه خلال الاحتفالية، وهذه تعتبرخطوة مهمة جدا في مجال الصناعة المصري، كما أن تكلفة 2.5 مليار جنيه، تؤكد أن هذا المشروع من المشاريع الضخمة، الذي سيكون لها عائد كبير خلال الفترة المقبلة، ونستطيع الدخول في المرحلة المقبلة في التصنيع بقوة.