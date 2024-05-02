وزير العمل: مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس للحفاظ على مكتسبات العمال

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده وتوجيهاته نحو دعم عمال مصر، وتقديم الحماية والرعاية الاجتماعية، والصحية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع الفئات المستهدفة في مبادرة «حياة كريمة»، وكذلك التوجيه المستمر بتنمية مهاراتهم، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وقال شحاتة في كلمته اليوم، خلال احتفالية عيد العمال بتشريف وحضور الرئيس، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمنعقدة في مجمع هايير الصناعي بالعاشر من رمضان، إن وزارة العمل على العهد قائمة لتنفيذ التوجيهات والمبادرات، وسوف تستمر الوزارة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة للحفاظ على مكانة عمال مصر في جمهوريتنا الجديدة.

تطوير التشريعات العمالية

أضاف الوزير أن الوزراة ترجمت توجيهات الرئيس على أرض الواقع خلال العام الماضي 2023، بمجموعة من الإجراءات، أبرزها في مجال تطوير التشريعات العمالية، إذ جرى عددًا من الاجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بحضور مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، لبحث العديد من الملفات المُشتركة، ومنها مشروع قانون العمل، للوصول إلى قانون جديد متوازن، يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الإستثمار، وفي مجال خفض معدلات البطالة، كان لوزارة العمل دور مهم في هذا الإنجاز الكبير مع كل جهات الدولة، من خلال إقامة العديد من مُلتقيات التوظيف في كافة المحافظات.

وأضاف الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تستمر الوزارة ومديرياتها في تنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل، لتوفير فرص عمل لائقة لهم، وتطوير منظومة التدريب المهني، أطلقت الوزارة مشروع مهني 2030، بهدف الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى الدولي، ويُلبي الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي.

توعية المصريين الراغبين في العمل بالخارج

وأشار الوزير إلى أنه من ضمن الإجراءات التي نفذتها الوزارة خلال العام أيضا، افتتاح وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، وتطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج، لتوعية المصريين الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر، وقوانين العمل في الدول المُضيفة، وكذلك تقديم الخدمات بشكل لائق وكريم.

وفي ملف حماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، أكد أن الوزارة قدمت خدمات اجتماعية وصحية، وخدمات التشغيل والتدريب، وقياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.

وبلغ إجمالي المبالغ المُنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة خلال العام الماضي، مبلغ 812 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي تعويضات الوفاة 13 مليون جنيه، فضلا عن إطلاق المنصة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة، وبدأت التشغيل الفعلي في العديد من المحافظات.