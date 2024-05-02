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تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 2-5-2024

كتب:

محمد متولي
03:17 م | الخميس 02 مايو 2024
المشغولات الذهبية في الأسواق

المشغولات الذهبية في الأسواق

تراجعت أسعار الذهب محليا خلال تعاملات اليوم، كما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، وسط تقلص التوقعات بخفض للفائدة خلال العام الجاري.

تراجع أسعار الذهب محليا 20 جنيها

وقال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب تراجعت في الأسواق المحلية بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3070 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 14 دولارًا، لتسجل 2301 دولارا.

وأضاف إمبابي، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 3500 جنيه وجرام الذهب عيار 18 سجل 2632 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2047 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و560 جنيهًا.

ولفت إمبابي، إلى أنّ قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، سيحد توجه المستثمرين لأدوات الدين بالأسواق الناشئة ومنها مصر، وقد يجد الدولار بالسوق المحلية بعض المقاومة في التراجع خلال الفترة المقبلة مع تقلص حجم الأموال الساخنة.

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بقلم محمد متولي