سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق اليوم الخميس 2-5-2024

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 2-5-2024 في محلات الصاغة استقرارا كبيرا في بداية التعاملات حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 3080 جنيها للبيع، و3020 جنيها وفق ما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية، وجاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3520 جنيها للبيع، و3485 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 3080 جنيها للبيع، و3050 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2640 جنيها للبيع، و 2614 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر ليسجل 2059 جنيها للبيع، و2039 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1752 جنيها للبيع، و1763 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب حالة من التراجع عند مستوى 24 ألفا و640 جنيها للبيع، و24 ألفا و400 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

فيما تراجع سعر الأوقية العالمية في آخر تحديث لها عند مستوى 2313 دولارا.