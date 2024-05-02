ارتفاع الذهب عالميا وسط ترقب المستثمرين لسياسة الفائدة

ارتفع الذهب متجاوزًا 2320 دولارًا للأونصة اليوم، منتعشًا من أدنى مستوى في 4 أسابيع، مع استمرار المستثمرين في تقييم قرار السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والإشارة إلى أنّه لا يزال يميل نحو تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

يوم الأربعاء، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند المستويات الحالية كما كان متوقعًا على نطاق واسع، حيث أشار رئيس البنك جيروم باول إلى أنّه من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي هي رفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب عالميا اليوم

ومع ذلك، ذكر أيضًا أنّ محافظي البنوك المركزية يسعون إلى مزيد من الضمانات بأنّ التضخم آخذ في الانخفاض، وبينما لا تزال التوقعات تشير إلى انخفاض التضخم على مدار العام، فقد أقر بانخفاض مستوى الثقة مقارنة بما كان عليه من قبل.

في الأسابيع الأخيرة، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن أول تخفيض لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، متأثرين بالبيانات الاقتصادية القوية والتضخم المستمر.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة.

توقعات أسعار الذهب

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.55 دولار في أبريل 2024.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 252.89 دولارًا أمريكيًا للأوقية، أو 12.26% منذ بداية عام 2024، بحسب التداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع تداول الذهب عند 2315.10 دولار أمريكي/ للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2385.92 دولار خلال 12 شهرًا.