تراجع أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية

عاودت أسعار الذهب في مصر تراجعها بشكل طفيف منذ بداية التداولات، في ظل ارتباطه بحركة سعر أونصة الذهب العالمية بسبب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي تسبب في تراجع مستويات الدولار.

ارتفاع سعر أونصه الذهب أمس في السوق العالمي

ووفق التقرير الفني لـ«جولد بيليون»، افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 3080 جنيهًا للجرام؛ ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لـ«جولد بيليون» عند المستوى نفسه، وارتفع سعر الذهب أمس تزامنًا مع ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والفترة الحالية تشهد ارتباط سعر الذهب المحلي بالسعر العالمي الأمر الذي أعطى الذهب فرصة للارتفاع أمس.

من جهة أخرى، يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية استقرارًا يصاحبه ارتفاعات طفيفة خلال تداولات اليوم، بينما في المقابل نجد استقرار آخر في عمليات الطلب على الذهب المحلي منذ انتهاء شهر رمضان وفترة الأعياد، ونجد أن سعر الصرف والطلب المحلي على الذهب لا يؤثران على الأسواق بشكلٍ أساسي، خلال هذه الفترة، الأمر الذي يجعل سعر الذهب المحلي يرتبط بتحركات سعر الأونصة العالمية بشكل كبير، خلال هذه الفترة.

ارتفاع أرصدة الذهب

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه، حتى نهاية مارس الماضي، منوهًا بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.36 مليار دولار مع نهاية شهر مارس، بزيادة أعلى من 5 مليارات دولار مقارنة مع الاحتياطي في شهر فبراير الماضي، ليعد هذا أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ عامين.

في حين ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 3.51 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 168.034 مليار دولار بنهاية عام 2023. بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، على أن يتزايد في العام المالي المقبل إلى 4.5%.