نائبة برلمانية: المشروعات القومية أحد أهم أسباب انخفاض البطالة منذ 2014

أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو أمانة المرأة بالشعب الجمهوري وعضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، وافتتاح عدد من المشروعات القومية بالعاشر من رمضان.

الرئيس السيسي يدعم العامل المصري

وقالت «هناء أنيس» في تصريح لـ«الوطن» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم العامل المصري وتشجيع العمالة، وذلك إيمانا منه بدورهم في تحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وعودة حركة السياحة أحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، مضيفة أن زيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

الدولة عملت على خفض معدلات البطالة

وأضافت هناء أنيس رزق الله، أن الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الأخيرة السنوات على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة في الانخفاض تدريجيا منذ عام 2014 وأحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين.

وأشارت إلى أن الدولة أولت من خلال وزارة العمل اهتماما بالغا بملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ومتابعة تشغيلهم وخاصة: «عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر وعمال البحر».