وفد «مصر أكتوبر» بالإسكندرية يزور الكنسية المرقسية للتهنئة بعيد القيام

ترأّس المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، وفدًا لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بالكنيسة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وفد «مصر أكتوبر» بالإسكندرية يزور الكنسية المرقسية

جاء ذلك بحضور بولا محروس أمين أمانة المواطنة وحقوق الإنسان بالمحافظة، وعزة طلعت أمين أمانة الشباب بالمحافظة، ورجب عبد الموجود أمين أمانة ذوى الهمم بالمحافظة، وكان في استقبال الوفد القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية.

وقدم المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، خالص التهاني القلبية للأشقاء الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيداً بدور الكنيسة المصرية في إرساء قيم التسامح والمحبة والسلام، ومتمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والأمن والأمان والاستقرار.

وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، روابط المحبة والأخوة بين المسلمين والمسيحيين، فالمصريون نسيج واحد يعيش على أرض وطن واحد تحت مظلة سماء واحدة وتربطهم روابط الوطنية وأواصر المحبة وعشق الوطن.