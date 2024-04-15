حزب المؤتمر: مصر تعمل جاهدة لتجنب المنطقة ويلات تصاعد الأحداث

أكّد الدكتور مصطفى أباظة أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أنَّ الدولة المصرية تعمل جاهدة لتجنب المنطقة ويلات تصاعد الأحداث، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح «أباظة»، في تصريحات صحفية له، أنَّ القيادة السياسية لم تتوقف عن اتصالاتها الدولية المكثفة من أجل توجيه رسائل حاسمة حول آثار اتساع دائرة الصراع على الشرق الأوسط، والمطالبة بالتحرك الجاد من أجل وقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني مع الحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية ووقف الأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.

اتساع دائرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ينذر بعواقب وخيمة

وأشار إلى أن اتساع دائرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ينذر بعواقب وخيمة ويهدد السلم والأمن الدولي، والذى يدفع ثمن غطرسة العدوان الإسرائيلي وصمت المجتمع الدولي عن ممارساته الوحشية.

وتابع أنَّ المسار الذى تتخذه مصر ثابت لا يتغير والذى يتسم بالتوازن والرشادة من أجل حماية أمن مصر القومي من جهة، والعمل المتواصل لعدم تمدد نطاق الصراع وإرساء السلام كونه خيار استراتيجي لا حيد عنه، وأن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة.

مفتاح استقرار الشرق الأوسط مرتبط بتنفيذ حل الدولتين

وطالب المجتمع الدولي بالتحلي بالحكمة في التعامل مع هذه الملفات الشائكة، والتوقف تمامًا عن ازدواجية المعايير، لافتًا إلى أنَّ مفتاح استقرار منطقة الشرق الأوسط مرتبط بشكل مباشر بتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، يتمتع شعبها بكامل حقوقه مثله مثل باقي شعوب العالم، وذلك على حدود الـ67، ووقف حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة دفع الجهود باتجاه المسار السياسيلتجنيب المنطقة مزيد من التوتر.