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أمانة عمال حزب مستقبل وطن تهنئ «سواعد مصر» في عيدهم

كتب:

محمد أباظة
10:51 م | الأربعاء 01 مايو 2024
أمانة عمال حزب مستقبل وطن

أمانة عمال حزب مستقبل وطن

نظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، اجتماعا تنظيميا، مع هيئة مكتب الأمانة، لمناقشة خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

عيد العمال

وبدأ الإجتماع بتقديم التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم الموافق الأربعاء 1 مايو 2024.

وتحدث النائب سيد نصر، عن خطة عمل الفترة المقبلة وتشمل دورات تثقيفية بشأن العمل النقابي، وزيارات لمجموعة من المحافظات لصياغة خطوات العمل على الأرض.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.