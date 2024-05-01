أمانة عمال حزب مستقبل وطن تهنئ «سواعد مصر» في عيدهم

نظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، اجتماعا تنظيميا، مع هيئة مكتب الأمانة، لمناقشة خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

عيد العمال

وبدأ الإجتماع بتقديم التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم الموافق الأربعاء 1 مايو 2024.

وتحدث النائب سيد نصر، عن خطة عمل الفترة المقبلة وتشمل دورات تثقيفية بشأن العمل النقابي، وزيارات لمجموعة من المحافظات لصياغة خطوات العمل على الأرض.