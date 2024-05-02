ما هي الجمعة العظيمة؟.. يحييها الأقباط غدا

يحيي الأقباط، غدا الجمعة، ذكرى الجمعة العظيمة آخر أيام أسبوع الآلام وأكثرها قدسية إذ تصلى الكنيسة العديد من الصلوات من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وانقطاع الأقباط عن الطعام لمدة تصل لـ 18 ساعة دون أكل أو شرب.

ما هي الجمعة العظيمة؟

ويتساءل البعض حول ماهي الجمعة العظيمة؟، والجمعة العظيمة هي ذكرى محاكمة السيد المسيح وصلبه وموته ودفنه، بحسب الاعتقاد المسيحي، وتقيم الكنائس في هذا اليوم الصلوات من السادسة صباحاً وينتهي السادسة مساءًا، إذ تصلى الكنيسة من صلاة باكر وحتى صلاة الساعة الثانية عشر لحظة الدفن بالإضافة إلى الألحان وكل صلاة يكون لها رمز، فصلاة الساعة الثالثة تشير إلى ساعة المحاكمة والساعة السادسة بداية الصلب والساعة التاسعة موت المسيح والساعة التاسعة بالتقويم اليهودي تضاف عليها 6 ساعات والثانية عشر وقت إنزال المسيح من فوق الصليب.

وينقطع الأقباط في هذا اليوم عن الطعام حيث يبقون حوالي 12 ساعة دون طعام أو شراب ثم يفطرون على أكلات بسيطة كالفول النابت والطعمية، كما يتناول البعض الخل كما ذاق المسيح الخل على الصليب.

ويلي الجمعة العظيمة احتفال الكنيسة بسبت النور أو الفرح والذي يبدأ من مساء الجمعة بالاحتفال بليلة أبو غلامسيس حتى الساعات الأولى من صباح السبت ثم تصلي الكنيسة قداس عيد القيامة.