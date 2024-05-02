رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ما هي الجمعة العظيمة؟.. يحييها الأقباط غدا

كتب:

مريم شريف
04:19 م | الخميس 02 مايو 2024
البابا تواضروس خلال صلوات الجمعة العظيمة

البابا تواضروس خلال صلوات الجمعة العظيمة

يحيي الأقباط، غدا الجمعة، ذكرى الجمعة العظيمة آخر أيام أسبوع الآلام وأكثرها قدسية إذ تصلى الكنيسة العديد من الصلوات من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وانقطاع الأقباط عن الطعام لمدة تصل لـ 18 ساعة دون أكل أو شرب.

ما هي الجمعة العظيمة؟

ويتساءل البعض حول ماهي الجمعة العظيمة؟، والجمعة العظيمة هي ذكرى محاكمة السيد المسيح وصلبه وموته ودفنه، بحسب الاعتقاد المسيحي، وتقيم الكنائس في هذا اليوم الصلوات من السادسة صباحاً وينتهي السادسة مساءًا، إذ تصلى الكنيسة من صلاة باكر وحتى صلاة الساعة الثانية عشر لحظة الدفن بالإضافة إلى الألحان وكل صلاة يكون لها رمز، فصلاة الساعة الثالثة تشير إلى ساعة المحاكمة والساعة السادسة بداية الصلب والساعة التاسعة موت المسيح والساعة التاسعة بالتقويم اليهودي تضاف عليها 6 ساعات والثانية عشر وقت إنزال المسيح من فوق الصليب.

وينقطع الأقباط في هذا اليوم عن الطعام حيث يبقون حوالي 12 ساعة دون طعام أو شراب ثم يفطرون على أكلات بسيطة كالفول النابت والطعمية، كما يتناول البعض الخل كما ذاق المسيح الخل على الصليب.

ويلي الجمعة العظيمة احتفال الكنيسة بسبت النور أو الفرح والذي يبدأ من مساء الجمعة بالاحتفال بليلة أبو غلامسيس حتى الساعات الأولى من صباح السبت ثم تصلي الكنيسة قداس عيد القيامة.

اقرأ المزيد:

الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدارئية المرقسية

البابا تواضروس: تاريخ العالم كله ينحصر في يوم الجمعة العظيمة

مرقسية الإسكندرية تصلي الجمعة العظيمة.. صوم انقطاعي والإفطار على «خل»

كل ما تريد معرفته عن أحداث الجمعة العظيمة.. آخر أيام المسيح على الأرض

البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية اليوم

الكنيسة الأرثوذكسية تصدر بيانا بخصوص ترتيبات يومي الجمعة العظيمة والعيد

الكنائس الفلسطينية التابعة للتقويم الغربي تحيي «الجمعة العظيمة»
بقلم مريم شريف