الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدارئية المرقسية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة 2024 يوم 3 مايو، والتي يترأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومشاركة عدد من المطارنة والأساقفة وحضور أبناء الكنيسة.

ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة 2024

وأوضحت الكنيسة بخصوص ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة 2024 يوم 3 مايو في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الآتي:

- تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، ومطارنة وأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.

- توجد دعوة حضور ليوم الجمعة العظيمة وأخرى لحضور قداس عيد القيامة.

- يمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أو الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

- لا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية.

- غير مسموح للمشاركين في الصلوات (كهنة - شمامسة - شعب) باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.

- خدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

- نرجو التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

توجيهات بعدم حضور المرضى

- نرجو من الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض مرضية ولو خفيفة الامتناع عن المجيئ إلى الكاتدرائية حرصا على سلامة باقي المصلين.

- تفتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة صباحًا، ولن يسمح بالدخول قبل هذا الموعد وذلك من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.