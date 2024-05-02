أسماء الفائزين بجوائز المسابقة الفنية لتصميم جداريات لواجهات 19 عمارة في إسنا

أعلنت جوائز المسابقة الفنية بجامعة الأقصر، والتي تتضمن تصميم جداريات لواجهات 19 عمارة سكنية بمدينة إسنا، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وفي إطار البروتوكول الموقع بين كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، ومؤسسة أي إف جي للتنمية الاجتماعية.

التصميمات معبرة عن هوية مدينة إسنا

وجاءت التصميمات معبرة عن هوية مدينة إسنا بشكل خاص ومحافظة الأقصر بشكل عام؛ وذلك بهدف الارتقاء بالصورة البصرية لواجهات العمارات وذلك كمشاركة مجتمعية بين كلية الفنون الجميلة جامعة الاقصر، ومؤسسة أي إف جي.

أكد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع وفي هذا الإطار لا تدخر الجامعة جهداً في التعاون مع المؤسسات التنموية، والمدنية في تحقيق هذا الهدف، مشيرًا ً إلى أن توقيع هذا البروتوكول يدعم المواهب الشابة في الاستفادة خبراتهم فى تطوير البيئة.

دعم وتشجيع الطلاب للوصول إلى مخرجات فنية متميزة

وأضافت هناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أي إف جي، أنها لاحظت اهتماما واضحا من إدارة الجامعة والكلية انعكس على مدى اهتمام وحرص أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في دعم وتشجيع الطلاب للوصول إلى مخرجات فنية متميزة تعبر عن مدى قدرتهم الفنية والثقافية في التعبير عن هويتهم البصرية والثقافية ومدى انتمائهم لمجتمعهم.

ووجّه الدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية الشكر والتقدير إلى هناء حلمي الرئيس التنفيذي لشركة أي إف جي؛ لدعمها للمواهب الشابة وتقديم الجوائز المالية والتي بدورها كانت بمثابة التشجيع والتحفيز لمواهبهم المتميزة.

كما قدّم الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتي كان لها دور فعال في متابعة مراحل تصميم هذه الرسومات وخروجها إلى النور منهم الدكتور قرشي سعدي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتورة جهاد شريت رئيس قسم الديكور، والدكتورة سلوى الطاهر المدرس بقسم النحت ومحمد جمال، المدرس المساعد بقسم الجرافيك وحامد مصطفى المدرس المساعد بقسم النحت وناجح أحمد محمود المعيد بقسم التصوير.

فاز بالجائزة الأولى، الطالب فارس أحمد عبدالرحيم وأحمد حسن نصر، والجائزة الثانية، الطالبة حبيبة عماد الدين، حسناء سيد، منة الله محمد، نيرة محمد، والحائزة الثالثة وفاز بها: الطالبة فرحة بدر الدين محمد، سلوان مصطفى زين، والجائزة الرابعة وفاز بها الطالبة نوران طلعت كامل، أمنية عمر، أمنية عماد، ميرنا كرم، تسنيم جمال.