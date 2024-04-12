«التنمية الحضرية»: مشروع تطوير القاهرة التاريخية يعمل على توحيد الهوية البصرية

قال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، إن مشروع تطوير القاهرة التاريخية يستهدف تطوير كل المناطق الأثرية في «القاهرة الفاطمية، القاهرة العباسية، القاهرة الخديوية»، مضيفًا أن المشروع يعمل على توحيد دهان المباني لتوحيد الهوية البصرية في الأحياء التاريخية، إلى جانب تطوير الممرات والمناطق الأثرية، مما يساهم في زيادة عدد السياح والترويج للمنطقة السياحية.

مشروع تطوير القاهرة التاريخية

وأكد «حنفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصندوق حريص في أعماله بالقاهرة التاريخية على مكانة وأهمية منطقة الأعمال، مضيفًا أن أعمال التطوير ستمتد لإعطاء مهلة كافية لتنفيذ عملية التطوير بدقة، حرصًا على الأثار المهمة بالمنطقة، مردفًا أن عملية التطوير تسير وفقًا للتشتراطات التي وضعتها منظمة اليونيسكو للأعمال بالمناطق الأثرية.

تطوير 5 مناطق بالقاهرة التاريخية

ويعمل الصندوق على تطوير 5 مناطق بالقاهرة التاريخية وهي «مسجد الحاكم، وباب زويلة، ودرب اللبانة، حارة الروم، والحسين»، لمكانتها التاريخية وأهميتها الأثرية كمناطق ملحقة بمنظمة اليونسكو.