محافظ القاهرة: تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري بشكل يليق بالمتحف الكبير

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنّ العمل جار لتحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومترا من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 في الاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، ضمن خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه.

تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري

وأضاف محافظ القاهرة في بيان قبل قليل، أنّ أعمال تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس، طبقا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفق جدول زمني محدد ينتهي بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

إجراءات التطوير

وأضاف بيان محافظة القاهرة، أنّ إجراءات التطوير تتضمن دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة، وإضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض، وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـBRT ومواقف الميكروباصات بالهوية المميزة على نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية، حيث يعد افتتاحه حدثا ضخما يجذب دائرة الضوء عالميًا لمصر، ويعكس النقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.