محافظ كفر الشيخ يناقش مقترحا لتطوير الهوية البصرية في الشوارع والميادين

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لاستعراض المسودة الأولى من الدليل الاسترشادي للهوية البصرية.

حضر الاجتماع المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بالجامعة، ومهندسي التنسيق الحضاري، وعدد من أساتذة كلية الهندسة والتربية النوعية.

تطوير الهوية البصرية

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع محاور وأهداف الهوية البصرية، ومقترح تطوير الهوية البصرية لمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وقرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعات عمل لدراسة مقترح خلق هوية بصرية، بهدف المساهمة في تعميق مفهوم الانتماء الوطني خاصةً بين الشباب والأطفال.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ الهوية البصرية تشمل الميادين العامة، وواجهات العمارات السكنية، الأرصفة، وأكشاك الكهرباء والمدارس، لافتاً أنّ المحافظة تُعد من المحافظات المصرية العريقة، وتتمتع بمقومات حضارية وتاريخية وبيئية وسياحية واقتصادية مميزة، ولذلك فإنّ تطوير الهوية البصرية لها أهمية كبيرة في تعزيز الانتماء الوطني، وخلق الشعور بالفخر والاعتزاز لدى المواطنين بتراثهم وثقافتهم، مما يعزّز شعورهم بالانتماء لمحافظتهم ووطنهم ككل، وتُساهم في نشر الوعي الثقافي بين المواطنين، من خلال إبراز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية للمحافظة، وتُساعد في جذب السياحة.

تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مفهوم المواطنة

وأكد المحافظ، على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق مع جامعة كفر الشيخ ممثلة في كلية الهندسة قسم العمارة وكلية التربية النوعية، للاستفادة من خبرات كوادر الجامعات الإقليمية العلمية والطلابية، في تنفيذ الأنشطة المجتمعية وبلورة وتطوير الهوية البصرية لمحافظة كفر الشيخ، بما يُساهم في تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ مفهوم المواطنة.