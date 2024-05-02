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وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة

كتب:

إسراء سليمان
05:33 م | الخميس 02 مايو 2024
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة، مؤكدًا أن المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد.

دولة المواطنة المتكافئة

وأضاف: فمصر أنموذج عظيم لدولة المواطنة المتكافئة، والوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا، فمعًا نبني وطننا ونحمي أرضه وسماه وسائر مقدراته، ووحدة المصريين أحد أهم أسرار قوتهم في مواجهة التحديات، وهو ما رسخته الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.