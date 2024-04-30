وزير الأوقاف: الدفع بعناصر جديدة من الشباب في المجال الدعوي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيجرى الدفع بعناصر جديدة في وزارة الأوقاف بكل المجالات، خاصة المجال الدعوي، بالنزول إلى الميدان، مضيفا «ستعطيها قوة غير مسبوقة».

وأضاف وزير الأوقاف خلال فعاليات المؤتمر التحضيري الأول للواعظات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم: «هذه الفترة نجدد في دفع دماء قوية جديدة ما بين العلماء والشباب».

وتناول وزير الأوقاف جهود الوزارة في إحلال وتجديد المساجد، موضحا أنه جرى إحلال وتجديد مايقرب من 12 ألف مسجد بتكلفة 18 مليار جنيه، وخص بالذكر مسجد السيدة زينب، موضحا أن المسجد يحتوي على قاعة استضافة أفضل من قاعات الاستضافة في كل فنادق مصر.

وأعلن وزير الأوقاف ضم محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية للجنة خدمة القرآن الكريم،