وزير الأوقاف: توجيه رئاسي بفتح مجال قراءة القرآن أمام الشباب

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ دولة التلاوة المصرية تستعيد عهدها الذهبي وتضيف إليه عهدا ذهبيا آخر.

وأضاف جمعة خلال كلمته في المؤتمر التحضيري لإعلان تفاصيل المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات ودورهن في خدمة الدعوة والمجتمع في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنّ الدولة لها منابرها الإعلامية التي تخدم القرآن الكريم، وهناك تعاون كبير بين وزارة الأوقاف والإذاعة المصرية لخدمة كتاب الله عز وجل.

وأشار إلى أنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بقراء القرآن الكريم وخاصة الشباب منهم، وفتح المجال أمام المتميزين منهم للظهور الإعلامي وفقا للضوابط المحددة لذلك، موضحا أنّه سيتم فتح الباب أمام الواعظات لاختيار 20 منهن لتقديم برامج في الإذاعة والتلفزيون عن طريق لجنة مشكلة لذلك على أن يكون عملهن تطوعيا.