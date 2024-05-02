سبت النور.. متى يحتفل مسيحيو الشرق به؟

أيام قليلة وتحتفل الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليك، الأسقفية» بعيد القيامة المجيد 2024، والذي يعد أحد الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة، ويسبق الاحتفال به الاحتفال بـ«سبت النور»، وهو اليوم السابق للعيد.

موعد الاحتفال بسبت النور

وتحتفل الكنيسة بسبت النور مساء الجمعة العظيمة، إذ تحتفل بليلة أبو غلمسيس وتصلي الكنيسة هذه الليلة باللحن الفريحي وتستمر الصلوات حتى صباح السبت.

ويجتمع المسيحيين في يوم سبت النور بكنيسة القيامة، استعدادا لإنارة الشموع الـ 33 رمزاً لعمر السيد المسيح على الأرض، ويوافق هذا اليوم 4 مايو هذا العام.

ومن المقرر، أن يترأس رؤساء الكنائس المصرية احتفالات وقداسات عيد القيامة يوم سبت النور، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة 2024 مساء السبت بالكاتدرائية المرقسية، بمشاركة المطارنة والأساقفة، أبناء الكنيسة.

الجمعة العظيمة

وتختتم الكنيسة غداً الجمعة أسبوع الآلام 2024، والذي بدأ من يوم السبت ويستمر حتى الاحتفال بالجمعة العظيمة آخر أيام هذا الأسبوع حيث تصلي الكنيسة في هذا اليوم ما يقرب من 12 ساعة ويصوم الأقباط ما يصل لـ 18 ساعة منقطعين عن الطعام والشرب.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني صلوات الجمعة العظيمة آخر أيام أسبوع الآلام في الكنيسة ويشاركه في الصلاة المطارنة والأساقفة، وسمحت الكنيسة للأقباط بالمشاركة في الصلاة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لحاملي الدعوات الشخصية، دون وجود أي استثناءات للدخول.