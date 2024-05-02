ندوة توعوية بمستشفى العجمي ضمن الحملة القومية لأمراض القلب

أكد الدكتور صلاح الحصاوي، مدير عام مستشفى العجمي التخصصي بالإسكندرية لـ«الوطن» أن المستشفى نظم ندوة توعية لمرضى القلب وغيرهم، للتوعية من أمراض قصور عضلة القلب، ضمن الحملة القومية للتوعية من أمراض القلب بحضور أساتذة القلب والاستشاريين وعدد كبير من المواطنين، أهمهم مرضى القلب لتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها، وكيفية تجنبها وكذلك توعية الأسوياء للوقاية من أمراض القلب.

الحملة القومية لأمراض القلب

ويضيف الدكتور أحمد مبروك، استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي لأمراض القلب، أن الحملة القومية للتوعية من أمراض قصور عضلة القلب ذات أهمية كبيرة لتعريف المريض كيف يتعايش مع المرض، وأهم التعليمات الواجب اتباعها حتى لا تحدث للمريض أي مضاعفات صحية، وكذلك الانتظام في مواعيد تناول الأدوية حتى تعود عضلة القلب لوضعها الطبيعي، وأداء وظائف القلب بشكل طبيعي، ومن أهم أهداف الحملة القومية توعية غير المرضى أيضا لعدم التعرض لأمراض القلب، خاصة قصور عضلة القلب.

مشاركة حي العجمي

وتضيف هدى أبو كليلة، رئيس حي العجمي أن الحي يشارك في مثل هذه الحملات القومية للمساهمة في نشر التوعية بين المواطنين فالوقاية خير من العلاج، ونسهم بدعوة المواطنين وتذليل كل العقبات لإنجاح حملات الدولة خاصة التي تهتم بصحة المواطن، وهناك العديد من الفعاليات والقوافل الطبية التي ينظمها حي العجمي لرفع الوعى وتثقيف المواطنين حول الاهتمام بالصحة العامة وتجنب الإصابة بالأمراض.

ويشير محمد رزق ضيف الله، إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير ساهم في نجاح ندوة الحملة القومية لأمراض قصور القلب ومناطق العجمي كانت في حاجة لمثل هذه الحملة، ليستفيد منها المرضى في التعامل مع المرض، وغير المرضى لتجنب الإصابة بأمراض القلب.