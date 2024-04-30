«أمراض القلب» تنظم تدريبا للأطباء الشباب على استخدام أجهزة الإيكو

كشف الدكتور نبيل فرج، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض القلب، تفاصيل إطلاق الجمعية دورة تدربيبة متخصصة في التشخيص بالموجات فوق الصوتية لأمراض القلب، مستهدفة شباب الأطباء من مختلف المؤسسات الطبية، في إطار تعزيز الكفاءات الطبية بمصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

التشخيص بالموجات فوق الصوتية لأمراض القلب

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض القلب، في بيان، إن الدورة التدريبية تستمر على مدار 4 أيام، وتهدف إلى تدريب الأطباء على استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية «الإيكو»، وهي واحدة من أدق الوسائل التشخيصية المتاحة في مجال أمراض القلب.

تعزيز قدرات الأطباء الشباب

وتابع بأن هذه الدورة التدريبية مهمة للغاية في تعزيز قدرات الأطباء الشباب، وتمكينهم من تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى، موضحًا أن الدورة التدريبية 3 مستويات، بداية من الأساسيات وصولا إلى مستويات أكثر تقدما، ما يفتح المجال للأطباء لتعميق معرفتهم وتطوير مهاراتهم التشخيصية بشكل مستمر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض القلب، أنّ الدورة تستهدف الأطباء الذين يعملون بوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، في ضوء تعاون الجهات المعنية لرفع كفاءة الأطباء لاستخدام أجهزة الموجات الفوق صوتية، لافتا إلى مشاركة 20 طبيبا وطبيبة في المستوى الأول من التدريب.

تطوير الرعاية الصحية في مصر

وأكد أن الدورات التدريبية للأطباء، خاصة هذه الدورة، هي خطورة مهمة لتطوير الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع توجيهات الدولة المصرية لتقديم رعاية طبية مميزة للمواطن المصري، وتعزيز القدرات المهارية للطبيب المصري لتسهيل المهمة على المريض.