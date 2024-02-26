بقاء الأكل خارج الثلاجة ساعة يسبب أمراض القلب.. التسخين لا يقتل البكتريا

يفعل الأشخاص عادات كثيرة بشكل يومي دون إدراكهم لخطورتها على صحتهم، خصوصا في الطعام وطريقة حفظه وتناوله على مدار يومين، ومن أهم الأطعمة التي تعدها أي سيدة وتحفظها في الثلاجة وتعيد تسخينها مرة أخرى في اليوم التالي هي الأرز.

وأوضحت مروة الزين، الأخصائية في علم السموم، وعضو البورد الأمريكي، أن إعادة تناول الأرز من العادات غير الصحية الخطيرة، وذلك في فيديو نشرته لها في حسابها الرسمي عبر «إنستجرام»، استعانت فيه بدراسة يابانية، أكدت أن إعادة تسخين طبق الأرز الذي مر على إعداده 24 ساعة، من العادات الخطيرة جدا، بل وأصدرت اليابان قانونا منعت المطاعم من ارتكاب هذا الفعل، ووضعت من يقوم بفعل ذلك تحت المسائلة القانونية، وأرجعت السبب للقانون الياباني، بسبب جائحة مرضية عرفت بـ «cardiacberiberi»، انتشرت وأثرت على صحة القلب لدى المصابين بها.

عفن ينمو على الأرز بعد مرور 24 ساعة

تبين بعد التحقيقات أن سبب العفن يعود إلى نوع من العفن ينمو على الأرز بعد مرور 24 على تحضيره ووضعه في الثلاجة أو خارجها، وحذرت الأخصائية من هذه العادة، وأكدت على ضرورة الابتعاد عنها حفاظا على الصحة.

البروتين الحيواني يسمح للبكتريا بفرض سمومها

توضح الدكتورة إيمان عبدالله، خبيرة التغذية العلاجية، أن الطعام الذي يحتوي على بروتين، وتخص البروتين الحيواني لنمو البكتريا به بشكل أسرع، لا يصح بقاؤه خارج الثلاجة لمدة ساعة واحدة، وتتحدث الأخصائية عن البكتريا الممرضة النشيطة، التي لا يجب بقاؤها خارج الثلاجة بدرجة حرارة الغرفة من 20 إلى 50 درجة مئوية، لأنها درجة الحرارة المثلى لنمو البكتريا السريعة ويتضاعف نشاطها من بعد ساعة وأربعين دقيقة، ويوجد في الأكل مليوني من الخلايا البكتيريا، ما يسمح لبعض البكتريا بفرز سمومها، ولا تموت من بعد تسخين الأكل لأنها مقاومة للحرارة، ولا يسمح للمرضى القلب والسكر وكبار السن والأطفال بتناول أطعمة معاد تسخينها، لأنهم عرضة للتسمم القاتل أو التسبب في أمراض القلب وغيرها من الأمراض، وبخصوص الأرز توضح خبيرة التغذية، أنه لا يجب إعادة تسخين الأرز بعد إعداده سوى مرة واحدة فقط وبكميات قليلة، ولكن يحظر إعادة تناوله لمرضى القلب والسكر، لأنه بعد مرة من تسخينه تنشط فيه البكتريا والفيروسات المضرة.