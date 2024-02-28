تحذير من عادة خاطئة يفعلها كثيرون تهدد صحتهم.. تزيد خطورة أمراض القلب

مع الشعور بالتعب والإرهاق إثر أداء الأعمال اليومية المختلفة، يتناول البعض الطعام بغض النظر عن درجة تسخينه، فيمكن أن يتناوله مثلجًا أو باردًا من الثلاجة مباشرة أو ساخنًا للغاية، دون أنّ يعلم أنه يضر بنفسه بشدة، إذ ربما تسبب تلك العادة أمراض القلب خاصة مع إهمال ممارسة الرياضة واتباع نظام صحي مناسب.

عادة خاطئة تتسبب في الإصابة بأمراض القلب

وحذر الدكتور محمد أسامة، استشاري القلب وعميد معهد القلب السابق، من خطورة تناول الطعام المثلج أو الساخن للغاية على صحة وسلامة القلب، موضحًا أنّ تلك العادة يمكن أنّ تسبب تقلصات في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، بالتالي خطورة الإصابة بأمراض القلب.

وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المُذاع على شاشة قناة «TeN»، أهمية تناول الطعام ببطء وبشكل متوازن، وتجنب تناول الأطعمة المثلجة أو الساخنة بشكل مفاجئ، مع التركيز على تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة للحفاظ على صحة القلب، مثل الخضروات والبروتينات التي لا تحتوي على دهون كثيرة.

ضرورة اتباع نمط حياة صحي

وشدد «أسامة» على ضرورة اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام، إلى جانب الالتزام بتوجيهات الطبيب المعالج للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن تناول الفاكهة والابتعاد عن تناول المياه الغازية والوجبات السريعة.