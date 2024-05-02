عضو «ابدأ» يكشف تفاصيل إطلاق أول صندوق استثمار صناعي مباشر في مصر

كشف الدكتور مينا ماهر إدوارد، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، عن تفاصيل إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC».

وقال ماهر: تزامنًا مع عيد العمال، تم إطلاق أول صندوق استثمار صناعي مباشر فى مصر، وهو ما يعكس إهتمام الدولة بالقطاع الصناعي، خاصة بزيادة الاستثمار، وهدفه تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات، وهى من ضمن الأهداف الرئيسية لمبادرة «ابدأ»، وسيتم طرح الصندوق فى البورصة المصرية بقيمة 2 ونصف مليار جنيه إصدار أول، لمدة تترواح من 5 إلى 7 سنوات.

بالشراكة مع كايرو كابيتال للاستثمارات المالية

وأضاف أن مبادرة «ابدأ» ستتولى إدارة الصندوق، بالشراكة مع كايرو كابيتال للاستثمارات المالية، لأن لديها خبرة كبيرة في مجال إدارة صناديق الاستثمار المباشر في البورصة، خاصة أن وجود «ابدأ» يشجع دائمًا المستثمرين لزيادة الاستثمار، ويؤدي ذلك إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، ما يقلل الفاتورة الاستيرادية.