تراجع جديد لسعر الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية

أعلن البنك المركزي المصري تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 6 قروش في البنوك، إذ سجل 47:89 جنيه للشراء و48:2 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لمواقع عمل البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

تنشر «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية وفق المعلن من المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك وهي كالتالي:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.91 جنيه للبيع، و47.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حالة من الاستقرار عند 47.90 جنيه للبيع، و47.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 47.90 جنيه للبيع، و47.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.90 جنيه للبيع، و47.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48 جنيها للبيع و47.90 جنيه للشراء.