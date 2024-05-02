سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2-5-2024

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 2-5-2024، حالة من الاستقرارفي البنوك، خلال بداية التعاملات الصباحية، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي

سجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه في تعاملات اليوم نحو 59.91 جنيه للشراء و60.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 59.64 جنيه للشراء و59.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر 59.62 جنيه، للشراء و59.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

بلغ سعر الجنيه الإسترليني ببنك القاهرة 59.63 جنيه للشراء، و60.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي 59.72 جنيه للشراء، و59.87 جنيه للبيع.