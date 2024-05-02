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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 2-5-2024 بمنتصف التعاملات

كتب:

شوشة عبدالواحد
03:13 م | الخميس 02 مايو 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 2-5-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، بمنتصف التعاملات اليومية، وفقا لآخر تحديث لمواقع عمل البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 48.02 جنيه للبيع، و47.92 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.91 جنيه للبيع، و47.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حالة من الاستقرار عند 47.93 جنيه للبيع، و47.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 47.93 جنيه للبيع، و47.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.93 جنيه للبيع، و47.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.00 جنيه للبيع و47.93 جنيه للشراء.

 

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بقلم شوشة عبدالواحد