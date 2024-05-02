حزب حماة الوطن: القبائل العربية تعمل من أرضية وطنية محبة لمصر

قال عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد، إن تدشين اتحاد القبائل العربية خطوة إضافية نحو تعزيز دور قبائل سيناء في دعم الدولة المصرية، استكمالًا للدور التاريخي الذي كتبته تلك القبائل على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة التي تمر بها سيناء هي نتاج لتعاون وتكاتف بين أجهزة الدولة والقيادة السياسية من جانب، وقبائل سيناء من جانب آخر.

اتحاد القبائل العربية

وأضاف «الرتمي»، في تصريحات صحفية، اليوم، أن تدشين اتحاد القبائل العربية وكذلك إطلاق اسم الرئيس السيسي على إحدى مدن سيناء، تحمل رسالة ودلالات في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات ومخاطر على حدودها الشرقية والتهديدات المحيطة بها، موضحًا أن سيناء وما تشهده من احتفالات جهارًا نهارًا تعكس مدى القدرة المصرية الفائقة التي استطاعت السيطرة على تلك البقعة الغالية بعد أن كانت تسطير عليها قوى الشر.

الكيانات الوطنية

وذكر عصام الرتمي بأن تدشين اتحاد القبائل العربية يوحد صفوف الكيانات الوطنية خلف الدولة المصرية لحماية أمنها والحفاظ على سيادة مصر على أرضها، في ظل التهجديدات الإسرائيلية المتتالية والمخطط الذي يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الأشقاء الفلسطينيين.

ولفت القيادي بحزب حماة الوطن، بأن اتحاد القبائل العربية لن يكون فقط مهمته الوقوف إلى جانب الدولة المصرية لمواجهة المخاطر التي تحدق بها، بل سيكون له دورًا آخرًا في عملية التنمية غير المسبوقة التي تشهد كل ربوع سيناء، معربًا عن فخره بوجود تلك الكيانات التي تعمل من أرضية وطنية محبة لمصر.