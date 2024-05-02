«قانونية مستقبل وطن»: سيناء تشهد أعمال تطوير غير مسبوقة لأول مرة في تاريخها

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن سيناء تشهد لأول مرة في تاريخها أعمال تطوير وإنشاءات غير مسبوقة.

ولفت أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن تدشين مدينة السيسي تتويج لجهود الرئيس السيسي لتنمية وتعمير سيناء في عهده، مؤكدا أن لأرض الفيروز مكانة خاصة تاريخيًا ودينيًا، ومقبرة الغزاة والطامعين.

دور القبائل العربية

وأضاف المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن القبائل العربية تعمل من أرضية وطنية محبة لمصر، وتدشين اتحاد جديد للقبائل العربية يعزز دورها في دعم الدولة المصرية، يأتي في توقيت مهم لمواجهة المخاطر التي تواجه الدولة المصرية، وخطوة إضافية نحو تعزيز دور القبائل العربية في دعم الدولة المصرية، استكمالًا للدور التاريخي الذي كتبته تلك القبائل على مدى السنوات الماضية.

تكاتف أجهزة الدولة

وأكد أن المرحلة التي تمر بها سيناء في الوقت الحالي من تنمية عمران ومشروعات قومية هي نتاج لتعاون وتكاتف بين أجهزة الدولة والقيادة السياسية من جانب، والقبائل العربية من جانب آخر الذين لهم جهود كبيرة في هذا الصدد.