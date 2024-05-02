تحذير من برنامج خبيث يسرق الحسابات البنكية وأموال العملاء.. اوعى تضغط عليه

خلال الفترة الأخيرة، ظهرت العديد من البرامج الخبيثة التي تخترق الحسابات الشخصية، سواء كانت على فيسبوك أو إنستجرام، وحديثا أطلقت مجموعة من الهاكرز برنامج خبيث على أنظمة أندرويد يستهدف الحسابات البنكية.

البرنامج يطلق عليه اسم «Brokewell»، ويظهر في الفترة الحالية كتحديث لمتصفح جوجل كروم في نظام التشغيل أندرويد، والبرنامج حاليا في مرحلة التطوير النشط، ما جعل المصادر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي تطلق تحذيرات عديد من مخاطر البرنامج.

سرقة الحسابات البنكية

يحتوي البرنامج على قدرات جديدة تجعله أكثر قوة وخطورة على نطاق أوسع من المستخدمين، إذ في الأصل هو عبارة عن تطبيق مصرفي، ولكن قدراته الجديدة تجعله يستهدف الهواتف بشكل أخطر، وذلك بخلاف سرقته لأموال المستخدمين ومعلومات الائتمان الخاصة بهم وفقا لما ذكرته صحفية «ديلي ميل» البريطانية.

تحذيرات خبراء الأمن السيبراني

وفي هذا الشأن، حذر خبراء الأمن السيبراني في شركة ThreatFabric، من القدرات القوية التي يحتوي عليها البرنامج الخبيث، فهو يعمل على جمع معلومات الهاتف وسجل المكالمات والموقع الجغرافي وتسجيل الصوت، مشيرين إلى أن البرنامج استهدف Klarna، وهو عبارة عن تطبيق مالي شهير يعمل بنظام «اشتر الآن وادفع لاحقا» وأيضا تطبيق «ID Austria» وهي عبارة عن خدمة المصادقة الرقمية الرسمية التي قامت الحكومة الوطنية النمساوية بإنشائها.

ويسمح برنامج Brokewell الخبيث للمهاجمين أيضًا، باستخدام هجمات التراكب التي تعمل على إنشاء شاشة زائفة فوق التطبيق المصرفي المستهدف، يمكنهم من سرقة البيانات اعتمادا على تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم، كما يسمح بسرقة ملفات تعريف الارتباط المؤقتة التي يستخدمها التطبيق المصرفي، لذلك أفاد الخبراء أن أدوات القرصنة الجديدة المتطورة في البرنامج تزيد من احتمالية استخدام قدرتها على تجاوز الإجراءات الأمنية في أجهزة «أندرويد».