ضبط شخصين بتهمة سرقة المواد البترولية وغسل الأموال.. ربحا 30 مليون جنيه

اتخذت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في وزارة الداخلية، ما يلزم من إجراءات تجاه 2 من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية، ومحبوسين حاليا على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامي، ومقيمان في القاهرة، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها في السوق السوداء، حيث ربحا مبالغ مالية كبيرة.

الاتهامات في القضية

كما وجّه للمتهمين بحسب بيان عن وزارة الداخلية، اتهامات بمحاولة غسل الأموال المتحصّلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق ضخّ مبالغ مالية في حسابات بعض الشركات، وحسابات بنكية خاصة بأفراد أسرهما، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات ودراجات نارية، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها أنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت ممتلكات المواطنين بنحو 30 مليون جنيه مصري.