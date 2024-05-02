خالد الجندي: العمل شرط دخول الجنة والنجاة من النار

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، عمال مصر بعيدهم، الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام.

وقال عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، إن الله سبحانه وتعالي قال في كتابه الكريم: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، في الآية الله أثنى عليهم واشترط العمل لدخول الجنة والنجاة من النار، والإنتاج عمل صالح، وإذا لم يكن الانتاج هو العمل الصالح فأي عمل سيكون.

خلق الله الإنسان لعبادته

وأوضح، أن الله خلق الإنسان لعبادته وعماره الأرض وخلافته، والذي يحض الإنسان على العمل الصالح هو الله، فإشاعة البهجة والندرة أمر، أمر به الله تعالي الإنسان المسلم.