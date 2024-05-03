سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3-5-2024

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47:89 جنيه للشراء و48:2 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 3-5-2024، وفقا لآخر تحديث لمواقع عمل البنوك الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

سعر الدولار في البنك الأهلي

تستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية وفق المعلن من المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك وهي كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.91 جنيه للبيع، و47.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حالة من الاستقرار عند 47.90 جنيه للبيع، و47.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 47.90 جنيه للبيع، و47.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.90 جنيه للبيع، و47.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48 جنيه للبيع و47.90 جنيه للشراء.

يذكر أن أيام العطلات الرسمية للبنوك يوجد تعاملات إلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي ومن خلالها يستطيع العميل استبدال العملات الأجنبية بأخرى مصرية وفق السعر المعلن من البنك المركزي المصري.