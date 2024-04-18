أستاذ علوم سياسية: المستوطنون الإسرائيليون يشكلون جماعات إرهابية لممارسة العنف

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إنّ الاستيطان المتغول في الأراضي الفلسطينية، يأتي بدعم كامل من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأن العمليات في غزة لم تتوقف عند سرقة الأراضي فقط، بل زاد الأمر إلى الحرق والقتل والنهب من جانب المستوطنين، الذين تم تسليحهم من قبل إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

المستوطنون الإسرائيليون يشكلون جماعات إرهابية

وأضاف الحرازين خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية دعاء عبد الحق، أنه رغم ما تحدثت به الدول الأوروبية بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، إلا أن أمريكا القوة العظمي للعالم، لم تفرض عقوبات على هؤلاء المستوطنين الذي يقومون بعمليات التحريض لارتكاب الجرائم، لذلك كل المحاولات لا تُجدي نفعًا في ظل حياد أمريكا معهم.

وتابع: «أننا نجد عنف المستوطنين يرتفع بشكل كبير، حيث تُشكل العديد من الخلايا والجماعات الإرهابية لتنظيم عمليات بحق المواطنين الفلسطينيين»، لافتا إلى أنه لا يوجد شيء يحد من هذه العمليات من جانب المجتمع الدولي.

العقوبات لا تجدي نفعا مع المستوطنين

وأكد الحرازين أن «فرض العقوبات لا يُجدي نفعًا، فهم مجموعات جاءت من العديد من الدول وأعطتهم الحكومة الإسرائيلية السيطرة وسلب الأراضي والاستيطان بها، لذلك هم يجدوا أن الاستيطان ملاذا لهم، على الرغم من أنه جريمة وفقًا للقانون الدولي».