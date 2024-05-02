أمين حماة الوطن بمطروح: تدشين اتحاد القبائل العربية يحقق التنمية المستدامة

قال النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، إن تدشين اتحاد القبائل العربية يعد عمادًا للوطنية وسبيلًا لتعزيز الروابط الاجتماعية في مصر، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود وتكاتف أفراد المجتمع من أجل بناء وطن مزدهر ومستقر.

تدشين اتحاد القبائل العربية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن تدشين اتحاد القبائل العربية يعكس إرادة الشعب المصري في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من خلال تكاتف القبائل والعائلات يمكن تجاوز التحديات وبناء مجتمع يسوده السلام والاستقرار، كما أن حزب حماة الوطن عمل على تأسيس وحدة أمانة القبائل والعائلات المصرية في حزب حماة الوطن منذ ثلاث سنوات، من أجل إطار تعزيز روح الوحدة والتضامن الوطني، وتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه الوطن ومستقبله.

تعزيز التواصل بين سيناء وباقي أنحاء مصر

وأوضح أن تدشين اتحاد القبائل المصرية يهدف إلى تعزيز التواصل بين سيناء وباقي أنحاء مصر يعتبر خطوة حيوية لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي فيها، تحديد القضايا الوطنية والعمل على تعزيز التواصل والتضامن بين كافة القبائل العربية، مختتما أنه يجب على الشعب المصري دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي لمصر ومواقفه الثابتة في مواجهة التحديات الإقليمية تعكس التضامن والوفاء للقيادة الوطنية.