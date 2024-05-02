برلماني: إطلاق اسم السيسي على إحدى مدن سيناء تقدير من القبائل العربية لدور الرئيس

قال النائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب، إن إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدينة بسيناء، يعبر عن تقدير كبير لقبائل سيناء للرئيس السيسي، للجهود التي بذلتها الدولة طوال السنوات الماضية، سواء القضاء على الإرهاب، أو إحداث نهضة تنموية حقيقية وشاملة في كل شبر من أرض سيناء.

تدشين اتحاد القبائل العربية

أضاف «عطيوي»، في تصريحات للصحفيين اليوم، أن تدشين اتحاد القبائل العربية، يمثل خطوة لتوحيد القبائل خلف القيادة السياسية، لتعزيز المواجهة الشاملة لكل التهديدات التي تواجه مصر، خاصة في ظل ما تواجه المنطقة من مخاطر وصراعات وعدوان إسرائيلي، ودوافعه لتهجير الفلسطينيين.

المخاطر الكبيرة

ذكر عضو مجلس النواب، أن اتحاد القبائل العربية سيستكمل دوره الوطني الذي بدأه مع الدولة المصرية، من خلال مواجهة الإرهاب وتحمل المخاطر الكبيرة التي واجهتها مصر، إضافة إلى الوقوف إلى جانب الدولة في عملية التنمية التي شهدتها سيناء على مدار السنوات الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القبائل العربية والدولة المصرية ستظل في حالة من التماسك والتكاتف والتكامل، لمواجهة أي تهديد لمصر، خاصة لسيناء الغالية التي ستظل مصرية، وأي مخطط للنيل منه فدونها الرقاب.