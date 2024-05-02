كاتب صحفي: على حركة حماس الموافقة على المبادرة المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه على حركة حماس الموافقة على المبادرة المصرية، حيث أنها ستنقذ دماء أخرى، لأن إسرائيل إذا دخلت رفح الفلسطينية ستحدث مذابح، نظرا لأن مساحتها محدودة وعدد سكانها كبير، والأكثر من ذلك أن هناك عشرات بل مئات الموجودين في رفح الفلسطينية ملاصقين للحدود المصرية.

وأضاف أبو الهول خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن شهادة للتاريخ، يوم 7 أكتوبر الساعة 7 ونصف صباحا تواصلت معه إذاعة محلية في غزة أخبرته بحدوث هجوم وأن حماس احتجزت أسرى عسكريين، فسعد وخلال الساعة 10 صباحا رأى منشورًا للأستاذ أحمد الطاهري يقول فيه إن الهدف مصر، فتعجب حينها، حيث أن القلق في الناحية الأخرى.

وتابع: «عندما بدأت أتابع على مدار اليوم، وعلمت بحجم الهجوم الذي تم، هذا الهجوم تم بواسطة 3 آلاف عنصر، قسموا إلى 3 مجموعات، مجموعة تدخل وتحتل مستوطنات الغلاف، ومجموعة تأخذ الأسرى لنشرها في غزة، ومجموعة أخرى تدافع، والإسرائيليون شلت رأسهم لمدة 4 ساعات، ومصر كانت مستوعبة هذا منذ البداية وأن الرد الإسرائيلي سيكون تدمير غزة».